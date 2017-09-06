﻿ Как пищевики и спиртзаводы портили воздух

Рабочая группа по выяснению причин зловония в Актобе отчиталась о работе. Основными загрязнителями признали спиртзаводы и предприятия пищевой промышленности.

По данным департамента экологии, в мае проверили ТОО «Максимус» и ТОО «БН-Актобе». Проверка в «Максимусе» выявила превышение по 4 загрязняющим веществам. К примеру, азот нитратный превысил допустимую норму в 7 раз. У «БН-Актобе» не оказалось локально-очистных сооружений, с предприятия не вывозили отходы спиртового производства стоков барды на поля испарения.

Обоим ТОО дали срок до 10 августа, чтобы устранить нарушения. Как сообщил главный эколог области Жаксыгали Иманкулов, нарушения устранил только «Максимус».

– В ТОО «БН-Актобе» должны были установить локально-очистные сооружения, они еще не вывезли отходы спиртзавода на поля испарения. Мы обратились в суд о наложении штрафа, чтобы приостановить работу спиртзавода, – сообщил глава департамента по экологии.

По сообщению эколога, предприятие само приостановило деятельность и принялось исправляться.

Всего же экологи проверили 40 предприятий. Из них трем поручили установить локально-очистные сооружения. А 30 компаний, у которых они были, предупредили, чтобы привели их в норму.

Также большую лепту в образовании вони в Актобе внесли предприятия-пищевики, на которых нет локально-очистных сооружении и жироуловителей. Например, у довольно известных в городе ТОО «Актобе-нан», Новоальджанского мелькомбината, ТОО «Актюбинский мясной кластер» не было жироуловителей.