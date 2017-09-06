﻿ Главный педагог области уволилась

Главный педагог области уволилась

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Главный педагог области уволилась

Руководитель управления образования Актюбинской области Сауле Умербекова написала заявление об увольнении. Свой уход она объяснила состоянием здоровья, но в облакимате сообщают, что она собирается в минобразования.

Как сообщили «Диапазону» в облакимате, Сауле Умербекова решила трудоустроиться в Астане, в министерство образования. Также сообщили, что аким области пока еще не одобрил ее увольнение. Сауле Умербекова возглавляла облУО с июня 2016 года.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Но если человек решил идти на повышение, его не остановить. Наверно поступает правильно. Идет не министром образования, а на менее ответственную должность. А тут что ее ожидает, не трудно догадаться. По ее вине или нет, но за время ее правления, на фоне снижения общего числа преступлений многократно повысился уровень подростковой преступности. И речи нет о процентах. Подъем в разы. Уже по 3-му кварталу будет спрос, и полный разнос по итогам года. Физмат и круглогодичный лагерь, строительство школ, - тут есть и ее доля участия но все это проекты долгосрочной реализации. Кадровые вопросы так же остались на прежнем уровне, и значительных изменений не потерпели. Это тоже основой заложено было до нее и при ней не изменились.  Лично я особых изменений не ощутил. Остается гадать придет ли на ее место состоятельный чиновник или дело будет так же запущено, а то и станет хуже до некуда.
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07.09.2017, 11:28
фото пользователя Legolas
Legolas
Единственный плюс наших последних главных педагогов... они симпатичные... wink дальше догадайтесь сами... wink
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07.09.2017, 12:14
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