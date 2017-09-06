﻿ В моей смерти вините следователя - голодающий в СИЗО написал проволокой на теле

Актюбинский адвокат Заур Мамедов сообщил «Диапазону»: свидетеля драки возле ночного клуба Бауыржана Унерзака закрыли в изолятор, не признав его подозреваемым. «Диапазон» осветил эту тему и обратился в следственные органы за разъяснением.

ДВД ответил, что не могут дать ответ, поскольку идет досудебное расследование. Прокуратура оказалась менее загадочной.

«По результатам расследования вышеуказанного уголовного дела с учетом объективных данных, добытых в ходе расследования, будет дана правовая оценка действиям каждого, включая Б.Унерзака и сотрудников полиции», – ответил зампрокурора области Сыздыков на официальный запрос «Диапазона».

На днях супруга Бауыржана Унерзака сообщила, что муж объявил голодовку и написал проволокой на груди: «В моей смерти винить следователя Картеменова». Состояние Бауыржана ухудшилось, его отпустили под домашний арест.

Напомним, 24 июня в Актобе возле ночного клуба «Институт» произошла потасовка между группами молодых людей. Видео драки попало в Сеть. По версии следствия, в ходе драки двое получили ножевые ранения. Задержали одного из свидетелей драки Б.Унерзака и назвали его подозреваемым. Его адвокат уверял: ножа у Бауыржана не было. На видеозаписи с камер наблюдения ножа у подозреваемого также не видно. Видео отправили на экспертизу.