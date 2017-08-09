﻿ Из областной больницы за месяц уволились 12 врачей

«Из областной больницы в Новом только за последний месяц уволилось 12 врачей. Ушел трансплантолог, врач-трансфузиолог, зав.приемным покоем, почти все врачи ЛОР-отделения, в их числе хирург. Тех, кто нуждался в операции, не приняли в больницу. С созданием медицинского кластера – в него вошли обл­больница, областная детская больница и КДЦ – сотрудникам сократили сельские надбавки, а это 25% к заработной плате. Кластер создают для лечения больных со всего западного региона, но кто их будет лечить, если врачи уходят?» – такое письмо пришло в «Диапазон».

Вот что по этому поводу сообщил главный врач «Актобе Медикал центра» Рустем Исаев.

– 12 врачей ушли по собственному желанию, из них 5 работали по совместительству, 7 были основными работниками. Трансплантолог уволился по семейным обстоятельствам, уехал в Астану, но оттуда к нам перешел другой врач. Из основных работников 3 переехали в другой регион, 2 врачей назначили заместителями главврачей в другие клиники, 2 перешли в другие клиники. 5 врачей-совместителей были дежурантами, сейчас трудятся по основному месту работы. Мы приняли 10 врачей-ординаторов. Одни врачи ушли, пришли другие, на работе это никак не скажется. Что касается ЛОР-отделения, оттуда врачи ушли, но к нам перешла кафедра ЛОР-заболеваний медцентра медуниверситета. Вместо 1 оперирующего врача будет 4. ЛОР-операции делаем с 27 июля.

Сельские надбавки отменили с мая. Такие надбавки предназначены для стимулирования сельских врачей. Облбольница относится к городу. У нас была проверка финконтроля. За 3 года из-за сельских надбавок образовалось 142 млн тенге долга. Их израсходовали из республиканского бюджета, хотя деньги на надбавки выделяет областной бюджет решением маслихата. Пока выплату надбавок приостановили. Рядом с нами медцентр ЗКГМУ, там тоже сельские не платят. Если областной бюджет выделит деньги, будем платить.