﻿ Нужно смело повышать тарифы на комуслуги - Нурсултан Назарбаев

В Казахстане самые дешёвые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать, заявил на открытии парламентской сессии президент РК, передает Vlast.kz
– Модернизация водо- и теплоснабжения требует огромных средств. Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования. Это позволит сбалансировать интересы потребителей, субъектов естественных монополий в этой области, – сказал Нурсултан Назарбаев. Если в стране не будут повышаться тарифы «причем смело» на коммунальные услуги, не будут приходить инвесторы, сказал он.
– Не надо этого бояться, мы проходили. Когда мы в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело.
По словам президента, правительство должно подумать над этим вопросом и пойти «постепенным образом». Все дело в том, добавил Нурсултан Назарбаев, что в Казахстане самая дешевая электроэнергия, да и в целом коммунальные услуги, на всем постсоветском пространстве.
– Но есть другая сторона медали. Это платежеспособность населения. Какой доход, какие зарплаты – все это надо в комплексе смотреть. Создавая условия платежеспособности, повышать тарифы. Мы в каком обществе живем? Мы же не в коммунизме живем, правда? Поэтому за все удобства надо платить, но сбалансированно, — заключил президент.
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