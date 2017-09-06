﻿ Аким, сотрудники школы и рабочий погибли в огне, спасая степь

На фото: 2 сентября загорелась сухая трава на площади в 15 000 га в сельском округе Айке. Пожар тушили несколько дней.

4 сентября близ села Сулуколь в Айтекебийском районе горела степь. С огнём боролись добровольцы. Четверо погибли – аким сельского округа, учитель и охранник школы, а также рабочий крестьянского хозяйства. Спецодежды для тушения огня им никто не дал.

В пяти сельских округах Айтекебийского района полыхали степные пожары. Как сообщили в районном акимате, возгорания тушат не только пожарные ДЧС, но и добровольные противопожарные формирования из местных жителей. Аким сельского округа Батырбек Бирлепесов организовывал борьбу с огнем и сам участвовал в тушении пожара близ поселка Сулуколь.

По информации акимата области, 4 сентября сельский аким не смог выбраться из пламени и погиб на месте. Также смертельные ожоги получил 39-летний преподаватель сельской школы Жолдыбек Абдисалимов. Его доставили в центральную районную больницу. Там он скончался на следующий день. Под огнем остались еще двое – 38-летний охранник школы Жомарт Смаилов и 49-летний рабочий крестьянского хозяйства Жабай Абишев. К сожалению, они также скончались в больнице. Пожар ликвидировали лишь в ночь с 4 на 5 сентября.

Несмотря на то что ДВД и облакимат подтверждают, что аким сельского округа сгорел заживо, в районном акимате озвучивают другую версию.

– В самый неподходящий момент его подвели проблемы со здоровьем. У него было давление, – утверждает аким Айтекебийского района Малимбет Ибрашов.

Журналист «Диапазона» спросил, почему сотрудники госорганов и жители рискуют жизнью на пожарах и почему пострадавших не смогли спасти.

– У нас не хватает пожарных для тушения степных загораний, потому что территория большая, они не успевают. Поэтому огнеборцам помогают добровольные противопожарные формирования, куда входят люди из крестьянских хозяйств, сотрудники акимата и другие. Все они участвуют в тушении пламени добровольно. Но, к сожалению, протяженность пожара была около 50 км. И никто не мог уследить, кто где находится. К тому же, во время тушения огня люди сталкиваются с препятствиями: где-то ямы, где-то деревья, где-то река.

Погибшему акиму Батырбеку Бирлепесову, по сведениям сельчан, был 41 год. Его назначили главой сельского округа в 2015 году. У него остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Как сообщили в ДЧС, при тушении пожара у погибших не оказалось обмундирования, хотя обмундирование должен предоставлять акимат.