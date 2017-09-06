﻿ Аким области поручил КНБ следить за постами в соцсетях

Аким области поручил КНБ следить за постами в соцсетях

Автор:
Аким области поручил КНБ следить за постами в соцсетях

Об этом глава региона сообщил на совещании со своими замами, районными акимами и руководителями управлений.

– Даю поручение ДКНБ и ДВД делать постоянный мониторинг законности публикаций в социальных сетях, – распорядился аким области, – а то иногда дают информацию, которая будоражит народ. Не надо его будоражить. Я все время говорю: пишите, критика ваша нам помогает, но она должна быть законной и обоснованной, с фактами. Если этого нет, то перед законом надо будет отвечать.

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Все комментарии (9):
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фото пользователя 1870
1870

«Здесь были и «Деловая смекалка», «Газета для толстеньких», и «Газета для тоненьких», и «Газета для умных», и «Газета для дураков». Да, да! Не удивляйтесь: именно «для дураков». Некоторые читатели могут подумать, что неразумно было бы называть газету подобным образом, так как кто станет покупать газету с таким названием. Ведь никому не хочется, чтобы его считали глупцом. Однако жители на такие пустяки не обращали внимания. Каждый, кто покупал «Газету для дураков», говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. Кстати сказать, газета эта велась очень разумно. Всё в ней даже для дураков было понятно. В результате «Газета для дураков» расходилась в больших количествах…».


ПС. Наша действительность постоянно напоминает эпизоды из произведений кинематографа недавнего прошлого.

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07.09.2017, 05:13
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
А вы думали "незнайку" для детей писали?))))
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07.09.2017, 09:08
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Незнайка - это вообще взрослая книжка на само деле..... Только вот "незнаек" всё больше там, чем среди нас с вами....
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07.09.2017, 09:45
фото пользователя 1870
1870
и не говорите. По своей детской наивности (в  то время) думал мультики для детей. Оказалось-то в них самая суть. А чего стоит Чипполино... В нынешнем возрасте уже иногда смотрю старое - совсем иной смысл открываю для себя.
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07.09.2017, 10:45
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Известный факт, что сказать в лицо всю правду царю имел возможность только шут, не рискуя при этом быть повешенным ;)
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07.09.2017, 11:03
фото пользователя Haline666
Haline666
Пойду перечитаю))
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07.09.2017, 17:05
фото пользователя ферзя
ферзя
Именно к этим словам акима не могу не присоединиться. За каждой статьей в печати, за каждой критикой должно быть обоснование. Просто так хаить и позорить, не имеет смысла и вносит хаус.  Руководство же области, должно слышать критику, не как что то оскорбляющее, а как рекомендации.  За всем не уследить, но в подобных публикациях, народ указывает на участок который упущен из вида. И это следует понимать не только акиму. 
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07.09.2017, 10:54
фото пользователя Legolas
Legolas
Не только следить, но и обязательно читать комментарии к постам... wink
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07.09.2017, 13:02
фото пользователя Малинка
Малинка
Народ будоражится,когда идет статья конкретная.А так люди откуда знают.Информацию ведь черпают из интернета,газет,телевидения.Это ответная реакция человека на какую либо публикацию.
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07.09.2017, 13:20
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