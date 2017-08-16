﻿ «Диапазон» узнал, как от сероводорода спасаются аким города и глава «Акбулака»

«Диапазон» узнал, как от сероводорода спасаются аким города и глава «Акбулака»

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«Диапазон» узнал, как от сероводорода спасаются аким города и глава «Акбулака»

Ильяс Испанов и члены его семьи запах ощущают, но не болеют и не лечатся, а президент «Акбулака» Асан Ибраев очень занят на работе, запах ощущает нечасто, маски не носит. Какой ответ дали на вопросы замакима области и глава облздрава?

Актюбинцы устали от смердящего запаха сероводорода, который то и дело накрывает город. Главным виновником экологи называют канализационные сети и очистные сооружения. «Густоты» добавляет мусорный полигон, рядом с которым поля с бардой – остатками спиртопроизводства. Люди жалуются, что в жару не могут открыть окна, на улице нечем дышать, они стали чаще болеть. Но избавить город от вони пока не удается. Жители спасаются масками, дома жгут лавровые листы. Мы решили узнать, как спасаются от сероводорода чиновники, руководители и члены их семей.

Кайрат Бекенов [на фото], зам­акима области, курирующий вопросы экологии и природопользования, отвечать на наши вопросы сам не стал. За него письмо в «Диапазон» прислал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нуржан Аккул.

– Вопросы, заданные заместителю акима области Бекенову К.А., носят частный характер, в связи с чем оставлены без ответа, – написал он и добавил: – Проблема периодического присутствия неприятных запахов находится на контроле. Источник запахов – городская канализационная система. Есть еще несколько причин образования сероводорода и других дурнопахнущих газов: залповые сбросы ассенизационными машинами фекальных стоков, сброс предприятиями неочищенных промышленных стоков в канализацию, требующие ремонта канализационные сети и комплекс очистных сооружений. Для решения этих проблем управлением энергетики и ЖКХ разработано ТЭО модернизации канализационно-очистных сооружений производительностью 100 тыс. куб. м в сутки с применением современных технологий, позволяющих довести уровень очистки стоков до показателей рыбохозяйственного значения и возможности дальнейшего повторного использования очищенных сточных вод в оросительных целях. ТЭО находится в РГП «Госэкспертиза». С 2012 года «Акбулак» заменил 30 км канализационных сетей с применением технологии санации, модернизировал 22 КНС. До 2020 года предприятие планирует заменить 40,93 км канализационных сетей, в т. ч. 13 км в Жилгородке. Часть КНС оснастят системой нейтрализации запаха. Проводится работа с предприятиями по установке локальных очистных установок. Их установили уже 49 предприятий.

За акима Актобе Ильяса Испанова [на фото] ответила пресс-служба акимата.

– Аким города и его семья живут в районе хлебокомбината. При возникновении данного запаха и аким, и члены его семьи так же его ощущают, но не болеют и не лечатся, – говорится в ответе. – Что касается самой проблемы, она не решалась много лет. Некоторые крупные предприятия делают химические выбросы. Есть рестораны, торговые точки, все отходы они сбрасывают в общую сеть. Члены специальной рабочей комиссии посетили канализационные очистные сооружения, где идут работы по закрытию каналов для уменьшения выбросов газов. Идут переговоры с иностранными компаниями по установке «мокрых барьеров», которые помогут нейтрализовать образование неприятного запаха. На КНС установят специальные фильтры, ведутся работы по модернизации КОС.

Еще один вероятный источник неприятного запаха – полигон ТБО. Там построили комплекс для сортировки мусора, который позволит уменьшить количество накапливаемых отходов. В районе полигона весной посадили 103 тыс. саженцев, это должно улучшить экологическую ситуацию.

А вот что ответил президент АО «Акбулак» Асан Ибраев [на фото]:

– Я с супругой проживаю на Сазды-3. Каждый день занят на работе. Запах сероводорода ощущаю нечасто. Использовать средства защиты (маски и т.д.) мне не требуется. К счастью, ни я, ни моя супруга не ощущаем пагубного воздействия сероводорода на здоровье.

Асет Калиев [на фото], глава обл­здрава уклонился от ответа и прислал в редакцию отписку:

– Управление здравоохранения не занимается исследованием уровня сероводорода в воздухе, в связи с чем рекомендуем обратиться в управление природных ресурсов и регулирования природопользования, а также в департамент охраны общественного здоровья. Сообщаем, что повышенная концентрация сероводорода в воздухе может привести к развитию различных патологий.

Как глава облздрава сам спасается от сероводорода, как спасаются члены его семьи, осталось секретом.

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Все комментарии (11):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Какие все молодцы, вроде и в городе живут, но НЕ ДЫШАТ!)))

Кстати, позволю себе замечание, которое всех защитников АЗФ и АЗХС не приведет в восторг. Просто обычно и тут на сайте, и в принципе в соц.сетях многие пишут, что заводы наши крупные не воняют и всё такое.Но!
Возвращался на днях в город по мартукской трассе, и что вы думаете увидел? Правильно - из труб заводов в промзоне в выходной день валил густой сизый дым и как вишенка на торте - одна труба, из которой дым был вообще желтым!)

Может и не воняет, но факт, что курортного полезного воздуха в город это не добавляет - однозначно!
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17.08.2017, 09:33
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Это была радуга. Вы просто были увлечены дорожным движением. Но она там всегда. Я вообще побаиваюсь этого места. Моя знакомая, сотрудница анкологии, говорит что именно из этих мест основной поток "клиентов" у них. Ради каких благ люди идут туда работать? 300-400$ в месяц?
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17.08.2017, 11:01
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Тони, мне это напомнило фильм про людей в черном, где у них 
"Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа." fellow
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17.08.2017, 14:20
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
В следующий раз подскажу подрядчикам из Москвы что бы так в отчете и записали )))
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17.08.2017, 14:43
фото пользователя Твист.
Твист.
"Ради каких благ люди идут туда работать? 300-400$ в месяц?"

Есть другие варианты устроиться на стабильную работу за такие деньги?
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17.08.2017, 15:25
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Ну я на сегодня Актобе в качестве пмж вообще не рассматриваю к сожалению. Считаю его опасным для жизни. Но тем кто уезжать таки не планирует, думаю да, варианты есть. По крайней мере мне это удавалось на протяжении 10 лет, и знаю тех, кому удаётся и по сей день. Как правило, это люди самозанятые. Устроиться именно на работу, да, вы правы, крайне сложно. Уровень жизни и зарплат в РК ниже среднего, я бы даже сказал ниже нижнего.
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17.08.2017, 15:52
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Я не хочу Вас обидеть Твист, но по мне уж лучше вообще никак, чем так!
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17.08.2017, 15:53
фото пользователя Твист.
Твист.
Tony Montana, да не, какие обиды (вроде на ТЫ были fellow). Семью то кормить надо людям, вот и идут работать
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17.08.2017, 16:45
фото пользователя Твист.
Твист.
" которое всех защитников АЗФ и АЗХС не приведет в восторг."
 
Это Вы, наверное, меня имеете ввиду? Я писал, что дымит, но не воняет удушающим сероводородом! Про дым по-моему все в курсе
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17.08.2017, 15:27
фото пользователя taxsist2
taxsist2
АЗФ приносит такой же вред,как и другие предприятия. Все вышеуказанные могут и не отвечать на вопрос, понятно, что ощущают запах раз здесь живут, но, как говорится деньги не пахнут. Кампании вносящие вклад в область, город миллиардами могут пахнуть другим запахом, запахом "печенек" от руководства государства за эффективное привлечение инвестиций, создание благоприятного климата для бизнеса и т.д. Банды Ньюорка смотрели многие фильм, очень познавательно, показывает становление Большого яблока в эпоху его освоения в т.ч поведение отцов города. Сейчас в нашей стране тоже гон между акимами, эфективность каждого зависит и от экономического развития и от возможности выглядеть красавчиком в СМИ. Очень тяжелые для них времена, стрессов много. Сдвиги если обьективно есть, надо дожимать предприятия, сейчас это правильно, а иначе тема "вони" запачкает.
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17.08.2017, 16:14
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Да нет, не вас, Твист!) 
Еще есть особо упёртые личности, которые видимо на этих заводах трудятся и всячески отстаивают, так сказать, честь и достоинство родных предприятий)))
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