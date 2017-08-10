﻿ Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

Автор:
Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

В квартире многоэтажного дома дождевая вода лилась прямо с потолка, передает "Диапазон".

Видео было опубликовано в Инстаграм группе zello.aktobe. Ливень застал врасплох жителей многоэтажки в новом микрорайоне Батыс-2.

Автор видео, просит помощи, пишет что после каждого дождя полный подъезд воды и скоро упадет кровля. Комментаторы, настаивают наказать недобросовестного застройщика.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
11.08.2017, 23:46
  
Дебют Томасова помог "Астане" разгромить "Актобе" (фото, видео)
11.08.2017, 20:06
  
ФК «Актобе» оштрафовали за оскорбления болельщиков
11.08.2017, 19:59
  
​Полицейский из Актобе стал лучшим полиглотом области
11.08.2017, 14:21
  
В Актобе на дороге сгорел автомобиль
11.08.2017, 11:45
  
Казгидромет предупреждает о шторме в двух областях Казахстана
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (5):
Сортировать:
фото пользователя my.imya
my.imya
Налицо нарушения в строительстве, так строят, так принимают. Позор!
Ответить
10.08.2017, 13:42
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Теперь главный вопрос, насколько безопасен данный дом? Пусть обратятся с данным вопросом, официальным письмом в архстройконтроль который принял дом. Также поднимут вопрос по ответственности подрядной организации, налицо халтурная работа. 
Ответить
10.08.2017, 14:41
фото пользователя pcproman
pcproman
Не удивительно, у нас всё строят не соблюдая СНиП'ы и технологию. Каждый день, проезжая мимо строек, вижу очевидные нарушения технологий. Это говорит о том, что специалистов в этой области не осталось, одни колхозники как курица лапой... Предсказываю в ближайшем будущем нытьё по поводу программы, где участок с готовым домом дают.
Ответить
10.08.2017, 14:42
фото пользователя Allochka
Allochka
Вот вам и новые дома! Да лучше наших старых домов, которые строили в советское время нет! Тогда все нормы соблюдали при строительстве, не то что сейчас. Они и простоят еще не один десяток лет, а вот эти не известно.
Ответить
11.08.2017, 17:41
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Allochka у нас старый дом в центре города развалился, так,что не факт.
Ответить
11.08.2017, 18:03
Последние новости раздела
Стали известны подробности убийства матери и детей в ВКО
ФК «Актобе» оштрафовали за оскорбления болельщиков
Уволены участники пьяной драки с поножовщиной и заместители начальника ДВД Жамбылской области
Руководители управлений ДВД устроили пьяную поножовщину 2
В ВКО убили мать и двух ее дочек
В Актобе на дороге сгорел автомобиль
За найденной в Астане трёхлетней девочкой до сих пор не пришли родственники
В Костанайской области насильник, надругался над подростком
В подземном паркинге у депутата украли колеса
Погибший под Алматы курсант был из династии летчиков