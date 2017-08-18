﻿ ​Мужчине, насиловавшему родную дочь вынесли приговор

Мужчина будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В Костанайской области к 15 годам тюрьмы приговорили 38-летнего мужчину, который на протяжении длительного времени насиловал свою малолетнюю дочь, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Согласно материалам делам, мужчина насиловал родную дочь 2001 года рождения на протяжении двух лет - с 2015 по 2017 год.

"Суд признал его виновным в совершении преступления по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса РК " Изнасилование" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - сообщили в пресс-службе облсуда.

Мужчина будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (строгий режим - Прим. автора).