﻿ ​В районе аэропорта неизвестный открыл стрельбу из ружья

​В районе аэропорта неизвестный открыл стрельбу из ружья

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​В районе аэропорта неизвестный открыл стрельбу из ружья

Инцидент произошел 17 августа в районе аэропорта Семея. Полиция установила личность мужчины, открывшего стрельбу, передает Today.kz.

О стрельбе в районе аэропорта Семея, в результате которого был ранен один из местных жителей, сообщил ряд СМИ. В ДВД Восточно-Казахстанской области подтвердили информацию.

"Личность человека, производившего выстрел, уже установлена, сейчас полиция принимает меры по его задержанию. Во время стрельбы житель Семея получил легкое ранение", - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

По информации ДВД, стрелок открыл огонь во время ссоры.

Полиция города начала досудебное расследование по факту покушения на убийство.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
не знаю как в семее А в основном в районе аэропорта населенных пунктов нет. Зачем такой банальный сюжет приближать к столь стратегическому объекту. Понять не смог - Зачем? 
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19.08.2017, 11:42
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