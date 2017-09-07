﻿ Мать троих детей умерла от отравления мантами

Смерть 46-летней женщины стала поводом для возбуждения уголовного дела, пишет «Уральская неделя».

В пресс-службе ДВД сообщили что семья отравилась мантами. Старший из троих детей (предположительно, девочка) отказалась есть. Ребёнку показалось, что манты испорчены. Мама от отравления скончалась на месте от токсического шока. Все трое детей были доставлены в областную инфекционную больницу.

Напомним, 25 августа бригада «скорой помощи», приехавшая на вызов, констатировала смерть жительницы Уральска 1971-го года рождения. Дети погибшей были доставлены в отделение реанимации с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит, тяжёлое течение. Эксикоз 2-3 степени. Инфекционно-токсический шок 2-3 степени».