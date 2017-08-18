﻿ Родителей шокировали новые школьные учебники для пятиклассников

Обновленные учебники для 5 классов школьники получили совсем недавно, сообщает портал «Мой город».

Родители уральских пятиклашек пребывают в легком шоке, после того как решили просмотреть задания в новом учебнике по русскому языку. По мнению родителей, в учебниках масса интересных заданий, которые никак не относятся к изучению русского языка.

«Учебник русского языка состоит из двух частей. Его авторы - Клокова, Белозёрова, Ибраева, Сулейменова, Муханбеткалиев, Касымова и Опря. Когда я решила посмотреть, какие задания нам приготовили в новом учебном году, то меня повергло в шок содержание учебника. Прочитав темы «Сетевой этикет», «Транспорт мечты», «Реклама автомобиля» и прочие, я не сразу поняла, что это книга по русскому языку», - рассказала одна из родительниц.

Особенно родителей удивили фразы «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях», «эмотиконы».

«Считаю это издевательством над детьми и самим предметом. Мало того, что наш классный руководитель заявила, что оценка по русскому языку теперь вообще выставляться не будет. Если ребенок выполнит 40% задания верно, то будет получать зачет. Как можно с такими учебниками расчитывать на то, что наши дети будут грамотными? Считаю, что такие учебники просто вредны для наших школьников», - заявила женщина.

Стоит отметить, что в новом учебном году учебники с обновленным содержанием получат ученики 2, 5 и 7 классов.