﻿ Отец трехлетней Миланы не может доказать свое отцовство

Отец трехлетней Миланы не может доказать свое отцовство

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Отец трехлетней Миланы не может доказать свое отцовство

Отец найденной в Астане маленькой Миланы Вячеслав Герасько не может забрать дочь из Центра адаптации, так как у него нет никаких документов на ребенка, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас девочка находится в Центре адаптации несовершеннолетних.

«Родители девочки не заключали официального брака. Девочка записана на имя матери. Мать должна будет подтвердить отцовство. Ее поиски в сейчас продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Сообщается также, что мужчина потерял документы, удостоверяющие личность. И теперь полицейские помогают ему их восстановить.

10 августа около часа ночи в районе кольцевой дороги по проспекту Кабанбай батыра была найдена девочка, а 17 августа полиция нашла отца брошенной ночью на улице 3-летней Миланы.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
потерял документы удостоверяющие личность,а его родные которые могут подтвердить его личность? его мать,брат, и т.д.
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18.08.2017, 18:06
фото пользователя ферзя
ферзя
Возможно отец просто бомж или алкоголик. Не документов не работы. В свое время бросил семью и ребенка. И судя по всему бросил не так давно. И нафига малышке такой папа. 
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19.08.2017, 10:01
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