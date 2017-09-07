﻿ В Актюбинской области мошенник обманул продавца с помощью крупной купюры

Мошенником оказался 20-летний житель Карагандинской области, передает "Диапазон".

3 сентября молодой человек по пути в Актобе заехал в магазин села Кобда. Там он вошел в доверие и показал 10.000 купюру для покупки машинной запчасти, затем убрал деньги обратно в свой карман и взял сдачу 9.500 тенге. Заметив обман, продавец тут же позвонил в полицию.

Полицейские задержали парня по горячим следам по дороге в Актобе. Подозреваемый признал свою вину.

Проводится досудебное расследование по статье "Грабеж".