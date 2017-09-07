﻿ Жанболата Мамая освободили в зале суда

Жанболата Мамая освободили в зале суда

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Жанболата Мамая освободили в зале суда

Главный редактор газеты «Саяси Калам. Трибуна» приговорен к ограничению свободы.

Суд №2 Медеуского района Алматы признал Мамая виновным в легализации средств, полученных преступным путем, передает Sputnik Казахстан.

Журналист приговорен к 2 годам и 5 месяцам ограничения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 3 года. Кроме того, Жанболат Мамай будет привлечен к принудительным работам на 120 часов в год.

Сам подсудимый свою вину не признал.

Жанболат Мамай был задержан в феврале 2017 года по подозрению в легализации похищенных преступниками денег банка «БТА». По версии следствия, Мамай неоднократно получал от Аблязова средства, которые затем использовались в финансовых операциях ИП «Алан журт», ИП «Калам», газеты «Саяси Калам. Трибуна».

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