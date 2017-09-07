﻿ 130 кг наркотиков изъяли у актюбинцев за полгода

Всего в области зафиксировали более 140 правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотиков, передает "Диапазон".
Из них 43 факта сбыта наркотических средств, 4 факта выращивания наркосодержащих растений и один случай содержания притона.
Всего у актюбинцев изъяли более 130 килограммов наркотических средств. Из них около 300 граммов героина.
Например, 31 августа полицейские задержали 46-летнего жителя Шалкарского района в состоянии «наркотического опьянения». Он у себя в сарае выращивал и употреблял марихуану. Из сарая подозреваемого изъли 23 куста.
Подозреваемый теперь под подпиской «о невыезде и надлежащем поведении».
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