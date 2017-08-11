﻿ К Земле приближается огромный астероид - астрономы

По данным специалистов, космический объект пролетит мимо нашей планеты 12 октября. Учёные отмечают, что эффект от входа астероида подобного размера в атмосферу нашей планеты можно будет сравнить с тем, что оказал упавший в 2013 году метеорит в Челябинске.

По словам директора Европейского центра управления космическими полётами Рольфа Денсинга, астероид пролетит очень близко от Земли - всего в 44 тысячах километров.

Астрономы планируют изучить космический объект максимально детально, включая информацию о его составе, пока он будет видим.