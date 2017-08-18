﻿ Забытый в автобусе трехлетний мальчик умер в больнице

По информации Hürriyet Daily News, инцидент произошёл в городе Измире. Ребёнка обнаружили спустя несколько часов, когда он уже был без сознания.

Альперена отвезли в больницу, однако спасти не смогли. По словам врачей, когда мальчика привезли в медучреждение, он был уже мёртв.

По словам отца мальчика, сотрудники детского сада попытались скрыть правду, сказав, что ребенка не смогли разбудить к обеду.

«Это случилось в 18:30, в это время уже никто не обедает», - заявил мужчина, добавив, что Альперен провёл в душном автобусе без воды и еды десять часов.