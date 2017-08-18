﻿ При теракте в Барселоне пострадали граждане 18 стран

При теракте в Барселоне пострадали граждане 18 стран

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При теракте в Барселоне пострадали граждане 18 стран

О наличии среди пострадавших казахстанских граждан на данный момент не сообщается.

Граждане не менее 18 государств пострадали в результате наезда фургона в центре Барселоны. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти, передает ТАСС.

К 01:00 по местному времени (05:00 аст) известно о пострадавших из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира.

В результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РК).

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