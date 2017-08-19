﻿ Врывчатку "мать Сатаны" нашли полицейские в укрытии террористов из Барселоны

Полиция заявила о ликвидации всех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне.

Полиция обнаружила следы трипероксида ацетона, известного как взрывчатка "мать Сатаны", в предполагаемом укрытии террористов, устроивших серию атак на граждан и полицию в Барселоне, передает Today.kz со ссылкой на газету El Pais.

Следы вещества обнаружены на развалинах дома в Альканаре.

Издание отмечает, что это может свидетельствовать о подготовке более крупных терактов. Известно, что триперекись ацетона - вещество дешевое, и в то же время оно плохо обнаруживается детекторами взрывчатки. "Матерью Сатаны" его прозвали из-за опасности в обращении.

Издание также сообщило о гибели всех причастных к теракту молодых людей - Муссы Укабира, Саида Аальи, Мохаммеда Хичами и Юнеса Абуйаакуба, который, как заявляли ранее, находился в бегах. Парням было от 17 до 24 лет, они уроженцы Марокко.

Напомним, в Испании 17 августа произошла серия терактов. Минивэн въехал в толпу людей в центре Барселоны. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей.

По последним данным, погибли 15 человек, пострадали более ста мирных жителей. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств. Казахстанцев среди них нет.