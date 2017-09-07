﻿ Подземный взрыв произошел в Лос-Анджелесе

Подземный взрыв произошел в Лос-Анджелесе

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Подземный взрыв произошел в Лос-Анджелесе

По предварительным данным, под дорогой взорвался газ, который скопился в канализации.

Сильный взрыв потряс жителей Лос-Анджелеса. Он раздался под землей на одной из улиц, передает "МИР 24".

Взрывной волной сорвало люки канализации и разрушило часть мостовой. Град асфальта обрушился на припаркованные автомобили. Людей рядом не было, никто не пострадал.

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